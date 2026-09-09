Die Welt, Германия. Самоубийство политической элиты Победа АдГ в Германии подтвердила закат политической элиты страны Победа АдГ доказала оторванность политической элиты Германии от реальности, пишет Welt.
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