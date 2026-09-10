Глава Diamondback назвал IT-компании новыми "злодеями общества"

Кейс Ван’т Хоф, глава Diamondback Energy, в интервью Financial Times заявил, что IT-гиганты заняли место «врагов общества», вытеснив нефтяные компании.
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