Лула да Силва готов обсудить с Путиным предложения по миру на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва намерен посетить Москву после визита в Китай. Встреча с Владимиром Путиным позволит обсудить предложения украинской стороны по мирному соглашению и возможность перемирия, о чем просил Владимир Зеленский.
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