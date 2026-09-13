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Ямаль про «Золотой мяч»: «Лучших в мире двое – я и Мбаппе, это знают все, кто смотрит матчи. В этом году награду заслуживаю я, учитывая мои достижения»

Ламин Ямаль высказался о борьбе за « Золотой мяч » с Килианом Мбаппе из «Реала». – Кому бы вы отдали его? – Лучшему игроку мира.

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