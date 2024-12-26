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Царьград

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На Свердловскую область упали обломки запущенной с Байконура ракеты

На Свердловскую область упали обломки запущенной с Байконура ракеты

Возле Карпинска в Свердловской области 25 декабря упали обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной с известного космодрома «Байконур».

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