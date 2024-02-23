Вероника Степанова: «Спортсмен должен хотеть выделяться – убеждена, что это наша работа. Как у стендапера на сцене, как у клоуна на манеже цирка»

«В одной из своих последних статей [норвежский журналист Эрнст Лерсвин] прямо спрашивает: «ОК, кризис интереса к лыжной спортивной карьере среди молодых – но как «продать» лыжные гонки поколению TikTok в принципе? Потому, что если не продать, то кто их вообще смотреть будет лет через 10?» Я с Эрнстом не первый год знакома.