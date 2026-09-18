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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40-летний Радулов забил в 3-й игре подряд, продлив серию с очками до 5 матчей. У него 9 баллов в сезоне

Нападающий « Локомотива »  Александр Радулов забил гол в 3-й игре подряд. 40-летний форвард отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против « Авангарда » (2:1).

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