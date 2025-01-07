Дмитрий Чернышенко исполнил мечты детей: баскетбол и встреча с Нагорным

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках "Елки желаний" исполнил мечты детей: семилетний Александр из Азова пообщался с Никитой Нагорным, а Михаил из Волгограда получил баскетбольный мяч и приглашение на Матч звезд в Москве.