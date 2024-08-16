Жители Смоленщины доставили очередную партию гумпомощи жителям Курской области

Всё необходимое, что собрали смоляне для курян, передадут в пункты временного размещения Смоляне доставили очередную партию гумпомощи в размере пяти тонн необходимого для нужд курян в рамках проекта «Единой России» «Всё для фронта».
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