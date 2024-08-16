Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Когда я жил в ГДР там при проезде по шоссе мимо полей ощущался очень сильный запах этих самых экскрементов. И даже пр...В деревне Кармано...
  • алекс кузь
    Ждем страдания от профсоюза, если он существует на строцках.Прокуратура отреа...
  • Михаил Е
    Да ладно. Ерунда всё. В Челябе сколько таких с историко-культурных статусов поснимали. Был XIX век, бац! - и торговый...Памятник регионал...

Жители Смоленщины доставили очередную партию гумпомощи жителям Курской области

Жители Смоленщины доставили очередную партию гумпомощи жителям Курской области

Всё необходимое, что собрали смоляне для курян, передадут в пункты временного размещения Смоляне доставили очередную партию гумпомощи в размере пяти тонн необходимого для нужд курян в рамках проекта «Единой России» «Всё для фронта».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх