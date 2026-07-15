💡 В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения В городе вновь действует график веерных отключений: три часа свет есть, три часа — нет.
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💡 В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения В городе вновь действует график веерных отключений: три часа свет есть, три часа — нет.