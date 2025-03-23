В Кремле прокомментировали срок снятия с России западных санкций

Песков: Санкции — это надолго, России нужно развиваться несмотря ни на что Мы должны понимать, что наложенные на страну санкции — это надолго, так что России нужно развиваться именно в этих условиях, несмотря ни на что.
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