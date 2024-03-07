Lada Granta с двумя подушками безопасности уже появилась у дилеров

О возвращении подушек безопасности в Lada Granta стало известно месяц назад: тогда сообщалось, что в конце февраля на машину начнут устанавливать одну подушку безопасности — водительскую, а в марте их уже будет две — водителя и пассажира.
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