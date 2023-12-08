Бондаренко предрек катастрофу из-за планов Украины выйти к границам 1991 года

Неспособность Украины реализовать план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофе. Об этом заявил украинский политолог и глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "ДА ЭТО ТАК".
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