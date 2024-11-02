Крах империалистической Америки. Весь мир может вздохнуть спокойно

Пятого ноября в США состоятся президентские выборы. Обычно турецкие и мировые средства массовой информации переходят в состояние боевой готовности за год до выборов, ведя ежедневные предвыборные репортажи из Америки.
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