Многодетная мать с Алтая получила титул "Миссис Россия Вселенная - 2024"

Теперь она будет представлять Россию на международном конкурсе в США Жительница Алтайского края Наталья Чистякова одержала победу во Всероссийском конкурсе "Миссис Россия Мира" и получила титул "Миссис Россия Вселенная - 2024", сообщает сообщество во "ВКонтакте" "Язовский Клуб".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии