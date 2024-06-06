Многодетная мать с Алтая получила титул "Миссис Россия Вселенная - 2024"

Теперь она будет представлять Россию на международном конкурсе в США Жительница Алтайского края Наталья Чистякова одержала победу во Всероссийском конкурсе "Миссис Россия Мира" и получила титул "Миссис Россия Вселенная - 2024", сообщает сообщество во "ВКонтакте" "Язовский Клуб".