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Ли Auto взрывает рынок: почти 2 млн машин и революционный i6 готовят штурм Европы

Ли Auto не просто растет — она взрывает рынок! По данным IXBT.COM, за сентябрь 2026 года компания продала 31 817 автомобилей, а общий объем поставок за всю историю превысил почти 2 миллиона машин.

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