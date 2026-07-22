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Такого флагмана у Samsung ещё не было. Представлен Samsung Galaxy Z Fold 8 с экраном 5,5 дюйма и батареей 4800 мАч

Такого флагмана у Samsung ещё не было. Представлен Samsung Galaxy Z Fold 8 с экраном 5,5 дюйма и батареей 4800 мАч

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