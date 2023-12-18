Салат слоёный "Новогодний"

Наверняка у Вас при приготовлении блюд к новогоднему застолью будет варёный картофель, яйца, икра. Купите ещё баночку тунца от ТМ FORTUNA, приготовьте этот салат и гости скажут "Вау!", а Вашего драгоценного времени в предпраздничной кутерьме потребуется 5 минут.