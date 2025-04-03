На кону миллион рублей: Иосиф Пригожин решил привести себя в форму к лету

Иосиф Пригожин признался, что вплотную занялся своим здоровьем. На сколько килограммов ему удалось похудеть благодаря тренировкам? И с кем продюсер поспорил на один миллион, что сядет на шпагат? Из-за чего певица Валерия сомневается в успехе мужа? Какие вредные продукты он ест тайком от жены? И почему регулярно обращается за медицинской помощью? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».