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Европа начинает сдавать назад. Но стоит ли нам обольщаться?

Европа начинает сдавать назад. Но стоит ли нам обольщаться?

Недавно стало известно, что в Словакии в предвыборной гонке лидирует пророссийская партия. Словакия поставляла нашим соседям самолёты, а лидер пророссийской партии Роберт Фицо выступает против дальнейших поставок, расширения НАТО и антироссийских санкций.

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Комментарии
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tsan tsan
Жизнь показала, что Европе нельзя верить.  В какую сторону бы она не сдавала, на уме у старушки одни пакости.
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14 час.
М
Мария
Что считать победой в ВСО, вот в чём большой вопрос! Если мы повесим на свою шею Украину, не надорвёмся ли? Может, пусть Европка её кормит?
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13 час.

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