Европа начинает сдавать назад. Но стоит ли нам обольщаться?

Жизнь показала, что Европе нельзя верить. В какую сторону бы она не сдавала, на уме у старушки одни пакости.

М

Мария

Что считать победой в ВСО, вот в чём большой вопрос! Если мы повесим на свою шею Украину, не надорвёмся ли? Может, пусть Европка её кормит?