Замглавы Минэнерго РФ Петр Конюшенко на Российской энергетической неделе сообщил, что Правительство Московской области предложило строительство электростанций, но решений пока нет.
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