Баранец: Через два года народ и армия спросят – «Кто назначил Белоусова?!»

Среди руководства Минобороны будет три-четыре зама в погонах и один ответственный за пиар. Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».