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Tagesspiegel: Телефонный разговор Путина и Шольца стал сигналом для Киева

Tagesspiegel: Телефонный разговор Путина и Шольца стал сигналом для Киева

В Германии рассказали о важной детали в переговорах Путина и Шольца.Телефонный звонок немецкого канцлера Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину является недвусмысленным сигналом для Киева о необходимости переговоров, сообщает Tagesspiegel.

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