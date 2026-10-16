Официально Toyota в Россию не поставляется, и это давно не новость. Зато выручает рынок ОАЭ, откуда к нам привозят новые внедорожники Fortuner: их можно и заказать, и купить из наличия, а цены в объявлениях стартуют примерно с 4,5 млн рублей.