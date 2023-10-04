В Северной Осетии сотрудниками ОНЦБ Интерпола МВД по РСО-Алания задержан автомобиль, находившийся в международном розыске в связи с угоном в Чешской республике

Полицейскими ОНЦБ Интерпола МВД по РСО-Алания совместно с сотрудниками североосетинской Госавтоинспекции на 5-м км автодороги «Владикавказ-Алагир» задержан автомобиль «БМВ Х7», находившийся в международном розыске в связи с угоном в Чешской республике.
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