В Северной Осетии сотрудниками ОНЦБ Интерпола МВД по РСО-Алания задержан автомобиль, находившийся в международном розыске в связи с угоном в Чешской республике

Полицейскими ОНЦБ Интерпола МВД по РСО-Алания совместно с сотрудниками североосетинской Госавтоинспекции на 5-м км автодороги «Владикавказ-Алагир» задержан автомобиль «БМВ Х7», находившийся в международном розыске в связи с угоном в Чешской республике.