«В 2014 году люди на колясках ползли! Все мечтали, что случится самое лучшее. И эти выборы принесут лучшее» Жительница Керчи Ольга Мелексетян пришла на выборы и рассказала, почему надо идти и голосовать.
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«В 2014 году люди на колясках ползли! Все мечтали, что случится самое лучшее. И эти выборы принесут лучшее» Жительница Керчи Ольга Мелексетян пришла на выборы и рассказала, почему надо идти и голосовать.