Кубанский Юридический Полицейский колледж начал набор 📍 Горького, 87/5 ✈️ @sochikubik 🌐 college-sochi.
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Кубанский Юридический Полицейский колледж начал набор 📍 Горького, 87/5 ✈️ @sochikubik 🌐 college-sochi.