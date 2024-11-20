AT: США сняли запрет на использование ATACMS, чтобы сохранить ВСУ под Курском

Снятие ограничений на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России со стороны США "укрепит шансы Украины" сохранить свой плацдарм в Курской области, и может отбить желание КНДР отправлять солдат в РФ.
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