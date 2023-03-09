В ВМС США рассказали о программе «пятилетки» по модернизации эсминцев

В США уже в этом месяце представят проект оборонного бюджета на 2024 год, который предусматривает пополнение военно-морских сил эсминцами с управляемым ракетным оружием (УРО) типа «Арли Бёрк» и фрегатами типа «Констеллейшн» (FFG(X)) вплоть до 2028, в рамках первой 5-летней программы Минобороны США.