Смешные картинки Начо Диаса, которые поймут только умные и остроумные

Этот испанский художник берет за душу не только идеей, но также исполнением. Мастер! Испанец Начо Диас иллюстрирует свои самые сумасбродные идеи с 2009 года, при этом исхитряется умещать их в одну картинку.
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