Открытка дня)))

ВЗ

Вячеслав Зязев

Плюрализм - до первой встречи с очень умным человеком. Толерантность - до первой встречи с ножом мигранта. Вуайеризм - до первой встречи с публичным позором. Идеализм - до первой встречи с реальностью. Космополитизм - до первого выстрела в войне против твоей страны. Ковид-нигилизм - до встречи со смертью. Метеоризм - до первой встречи с таблеткой от поноса. Фашизм - до первой встречи с российским солдатом.