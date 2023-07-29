Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. Все приходит с опытом.
Открытка дня)))
Комментарии
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Игорь Михайлович
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11 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Плюрализм - до первой встречи с очень умным человеком. Толерантность - до первой встречи с ножом мигранта. Вуайеризм - до первой встречи с публичным позором. Идеализм - до первой встречи с реальностью. Космополитизм - до первого выстрела в войне против твоей страны. Ковид-нигилизм - до встречи со смертью. Метеоризм - до первой встречи с таблеткой от поноса. Фашизм - до первой встречи с российским солдатом.
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27 мин.
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