Медведчук: Зеленский является ширмой для прикрытия схем партий войны

По мнению Виктора Медведчука, лидера движения «Другая Украина» и бывшего лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», западные политические силы используют Владимира Зеленского в качестве прикрытия для своих масштабных коррупционных схем.
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