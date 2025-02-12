По мнению Виктора Медведчука, лидера движения «Другая Украина» и бывшего лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», западные политические силы используют Владимира Зеленского в качестве прикрытия для своих масштабных коррупционных схем.