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Царьград

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В аэропорту Новокузнецка задерживаются рейсы из Москвы, Петербурга и Казани

В аэропорту Новокузнецка задерживаются рейсы из Москвы, Петербурга и Казани

Рейсы из трех городов-миллионников задерживаются в аэропорту Новокузнецка.Рейсы из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга задерживаются в аэропорту Новокузнецка из-за тумана, сообщает ТАСС.

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