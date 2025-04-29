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Китай

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В Москве состоялись китайско-российские консультации по вопросам борьбы с терроризмом на уровне заместителей министров иностранных дел

В Москве состоялись китайско-российские консультации по вопросам борьбы с терроризмом на уровне заместителей министров иностранных дел

Москва, 28 апреля /Синьхуа/ -- 26 апреля помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провели в Москве китайско-российские консультации по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности на уровне заместителей министров.

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