В Москве состоялись китайско-российские консультации по вопросам борьбы с терроризмом на уровне заместителей министров иностранных дел

Москва, 28 апреля /Синьхуа/ -- 26 апреля помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провели в Москве китайско-российские консультации по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности на уровне заместителей министров.