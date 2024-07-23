Небензя: Израиль отказывается от предложений по мирному урегулированию в Газе

Постоянный председатель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Израиль не реагирует ни на какие мирные предложения к урегулированию в ситуации в секторе Газа, в том числе на "план Байдена".
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