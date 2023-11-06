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Бланманже, или Творожное желе с фруктами. Сказочный молочный десерт без выпечки.

Холодный французский десерт бланманже («белое кушанье») доступен в сотнях разнообразных вариаций. Сегодня он больше напоминает всеми любимое желе, но изначально в его приготовлении были задействованы такие ингредиенты, как рисовая мука вместо желирующей основы и даже специи.

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