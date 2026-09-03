Путин: Дальний Восток России находится на подъёме

Российский Дальний Восток находится на подъёме, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Восточного экономического форума во Владивостоке.
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