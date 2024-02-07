Яйца и холестерин – сколько яиц вы сможете безопасно поесть каждый день?

Яйца являются одними из самых питательных продуктов на нашей планете. Однако так ли яйца и холестерин в них содержащийся безопасен для нашего здоровья? В самом деле, целое яйцо содержит все питательные вещества, необходимые для превращения одной клетки в курицу.