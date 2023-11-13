Кабмин поддержал проект о штрафах в 30 тысяч за пьяную езду на самокате

Правительство России поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, сообщили в РИА Новости со ссылкой на проект отзыва кабмина.
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