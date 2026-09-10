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Царьград

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1,2 млн рублей за один выход в Венеции: Собчак на кинофестивале – в компании своих

1,2 млн рублей за один выход в Венеции: Собчак на кинофестивале – в компании своих

Ксения Анатольевна побывала на Венецианском кинофестивале – так сказать, среди своих. Один её образ стоил 1,2 млн рублей.

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