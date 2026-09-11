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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой про Андрея Мостового: «Многие могут сидеть в «Зените» и хвастаться трофеями, а у них 10 игр и 0 голов. Думаешь потом: «Елки-палки, это кто вообще?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о селекции Локомотива, выделив перехода Андрея Мостового из « Зенита ».

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