Microsoft утроит мощности дата-центров за 5 лет и доведёт их до 38 ГВт

Компания планирует увеличить совокупную мощность своих дата-центров с нынешних 12 до 38 ГВт к 2032 году По данным Bloomberg, Microsoft рассчитывает выйти на 38 ГВт мощности дата-центров к 2032 году.
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