F-16 назвали «золотой пулей» для ВСУ

Появление на вооружении ВСУ западных истребителей семейства F-16 не сможет быстро изменить обстановку в небе, но даст возможность украинским летчикам повысить эффективность боевой работы против мощной системы ПВО ВС РФ.
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