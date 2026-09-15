Supreme Court Block President Trump's Mail-In Ballot Order The nationwide injunction stands; the suspended rule would have required unique barcodes and scanner-ready envelopes.
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