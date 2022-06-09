Он сам не понял, как влюбился в чужую женщину

Когда Мира приходила в сопровождении, молодой человек делал вид, что они незнакомы, все-таки ему достаточно было только раз взглянуть в глаза сурового господина, дабы понять что к чему, а вот когда девушка была одна — Артур не стеснялся во взглядах.