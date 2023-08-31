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Карякин о переходе Витюгова в Англию: «Нужно обращать внимание на эту проблему, потому что в какой-то момент у нас не останется членов сборной»

Витюгов – двукратный победитель командного чемпионата мира в составе по шахматам. «Это наша комплексная проблема, о которой я говорю не первый месяц.

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