ТАСС: явка на выборы-2026 превысила показатели кампании-2016

Явка на выборах в Государственную думу превысила показатель избирательной кампании 2016 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты Центральной избирательной комиссии.
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