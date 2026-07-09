СК завершил расследование дела против братьев Ананьевых и соучастников в хищении средств Промсвязьбанка

Следственный комитет Российской Федерации завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, занимавших должности председателя правления и председателя совета директоров ПАО "Промсвязьбанк", а также 29 соучастников их преступной деятельности.
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