СК завершил расследование дела против братьев Ананьевых и соучастников в хищении средств Промсвязьбанка

Следственный комитет Российской Федерации завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, занимавших должности председателя правления и председателя совета директоров ПАО "Промсвязьбанк", а также 29 соучастников их преступной деятельности.