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SCMP: попытки США склонить страны к ограничению цен на нефть РФ терпят крах

SCMP: попытки США склонить страны к ограничению цен на нефть РФ терпят крах

Несмотря на давление Вашингтона, часть стран мирового сообщества не готовы поддержать США в вопросе введения потолка цен на российскую нефть и попытки заставить государства действовать по указке Америки терпят крах, заявили китайские аналитики.

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