Боррель отреагировал на обвинения России Эстонией в якобы снятии буев на Нарве

Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель присоединился к высказанным Эстонией обвинениям в адрес России в том, что наши пограничники якобы убрали разграничительные буи на реке Нарва.
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